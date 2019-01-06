Лайнер с томосом об автокефалии прибыл в Киев - СМИ

Подписание томоса патриархом Варфоломеем / BBC.com

Лайнер, на борту которого перевозился томос об автокефалии, предоставленной Вселенским патриархатом Православной церкви Украины, благополучно приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".

Соответствующее сообщение в воскресенье, 6 января, было опубликована на сайте телеканала "Прямой"."Нам достоверно известно, что томос уже в Украине. Его кортежем доставят в Софию (Софийский собор. — "Главред"), — говорится в тексте.

Напомним, ранее спикер Рады Андрей Парубий рассказал о том, когда томос привезут из Стамбула в Киев, а также о том, какая судьба ждет УПЦ МП после томоса.