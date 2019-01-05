Парубий рассказал о судьбе УПЦ МП после томоса от Варфоломея

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ / president.gov.ua

В январе будет законодательно урегулирован вопрос перехода приходов Московского патриархата в Православную церковь Украины, рассчитывает председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Необходимо в законодательстве очень подробно прописать и сделать возможной юридическую правильность этих переходов", - заявил он в комментарии украинским СМИ после завершения торжественного богослужения в соборе святого Георгия в Стамбуле перед подписанием Вселенским патриархом Варфоломеем томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Спикер Рады подчеркнул, что необходимо упорядочить "юридические моменты", каким образом должны происходить переходы приходов в другую церковную юрисдикцию: "Каким голосованием, каким должен быть кворум".

"Поэтому, я планирую, возможно, уже в ближайшую сессионную неделю предложить законопроект, который подготовлен, который есть в ВР, который уже был утвержден комитетом, предложить его на рассмотрение ВР, чтобы мы смогли упорядочить и дать очень четкие юридические процедуры перехода церквей Московского патриархата в украинскую православную поместную церковь", - заявил он.

Парубий выразил надежду, что уже в январе на ближайшей сессии эти процедуры будут юридически урегулированы: "Я думаю, что этот процесс, который начался, он будет волнообразный и будет увеличиваться".

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, который 6 января 2019 года получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.