В Украине выбрали слово 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко / Виталий Червоненко / bbc.com

Составители словаря современного украинского языка и сленга "Мислово" выбрали словом 2018 года "томос".

Об этом сообщается на сайте словаря.

"Слово (томос) является символом создания в Украине автокефальной поместной церкви и дальнейшего отхода от идеологического влияния Москвы", - сказано в сообщении.

Кроме "томос" претендентами на звание слова года были "евробляхи", "безнаказанность", "агрессия", "военное положение" и "новичок".

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви - Православной церкви Украины (ПЦУ).

Перед подписанием документа в храме Святого Георгия возле резиденции Вселенского патриархата состоялся молебен, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, константинопольские священники, а также другие украинские политики и иерархи ПЦУ.

6 января Вселенский патриарх вручил томос митрополиту Епифанию, а днем позже документ доставили в Киев.