Порошенко позвал украинцев на молитву на Софийской площади в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев Рождеством Христовым и позвал "всех неравнодушных" на 10.00 на Софийскую площадь, "совместно помолиться".

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Призываю всех неравнодушных украинцев собраться 7 января в 10 утра на Софийской площади, чтобы совместно помолиться Господу Богу за то, что возродил и утвердил единую поместную Православную Церковь Украины. Нас объединяет Бог и Украина!" - написал он.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви.

Перед подписанием документа в храме Святого Георгия возле резиденции Вселенского патриархата состоялся молебен, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, константинопольские священники, а также другие украинские политики и иерархи ПЦУ.

6 января Вселенский патриарх вручил томос митрополиту Епифанию, а днем позже документ доставили в Киев.