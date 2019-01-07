В Софии Киевской проходит молитва за ПЦУ: прямая трансляция

Богослужение в храме Софии Киевской скриншот из видео

В храме Софии Киевской, куда ранее доставили томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), проходит всеукраинская молитва.

На богослужении присутствуют президент Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, нардепы и министры, капелланы и волонтеры.

Сегодня томос смогут увидеть все желающие.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви.

Перед подписанием документа в храме Святого Георгия возле резиденции Вселенского патриархата состоялся молебен, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, константинопольские священники, а также другие украинские политики и иерархи ПЦУ.

6 января Вселенский патриарх вручил томос митрополиту Епифанию, а днем позже документ доставили в Киев.