ПЦУ запустила свой сайт

Православная церковь Украины (ПЦУ) / Reuters

Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) запустила свой официальный сайт.

Интернет-адрес ресурса - pomisna.info.

"Просьба учитывать, что это временная версия. Через несколько месяцев будет полноценная. Материалы будут добавляться постепенно", - сказано на странице ПЦУ в Facebook.

На сайте есть четыре раздела: Митрополит, История церкви, Новости и Контакты.

В разделе Контакты указано, что канцелярия ПЦУ находится по адресу г. Киев, ул. Трехсвятительская, 8, и работает со вторника по пятницу с 10.00 до 15.00. Дозвониться в нее можно по тел. (044) 278-41-45;

скриншот / pomisna.info

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви.

Перед подписанием документа в храме Святого Георгия возле резиденции Вселенского патриархата состоялся молебен, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, константинопольские священники, а также другие украинские политики и иерархи ПЦУ.

6 января Вселенский патриарх вручил томос митрополиту Епифанию, а днем позже документ доставили в Киев.