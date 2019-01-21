День Соборности Украины 2019: выходной или придется работать

День Соборности Украины 2019: выходной или нет / Униан

День Соборности 2019 Украина отметит 22 января.

Ранее Главред уже писал об истории праздника. В частности, официальным праздником День соборности стал после указа президента Кучмы от 21 января 1999 года. А с 1990 года появилась неофициальная традиция праздновать День соборности, выстраиваясь в "живую цепь". Именно тогда впервые около трех миллионов украинцев взялись за руки, "соединив" Киев и Львов.

День Соборности Украины 2019: выходной или нет

Когда Главред разбирался в том, что еще осталось отпраздновать украинцам этой зимой, мы упоминали, что День Соборности Украины – это государственный праздник. В то же время государственным выходным он не является.

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Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Следующие дополнительные выходные нас ждут в марте. Также Кабмин утвердил перенос рабочих дней 2019 в Украине. При этом пять выходных дней подряд ожидается с 27 апреля по 1 мая – благодаря поздней Пасхе 2019 (празднуется в воскресенье, 28 апреля, при этом выходным становится автоматически и следующий за ним понедельник, 29 апреля) и празднованию Дня труда 1 мая.

День Соборности Украины 2019: погода

Погода в Украине 22 января, в День соборности Украины, будет морозной: этой ночью до -7-14 градусов, а днем -4 -9 градусов. Чуть теплее будет на юге и западе – до -1 -4 градусов.

Снег к вечеру пойдет в Одесской, Винницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Подробнее читайте в материале Главреда "Голова и сосуды начнут выделываться": синоптики напугали прогнозом погоды на неделю.

Напомним, на Буковине на торжествах по случаю Дня Соборности показали карту Украины без Крыма. Никто из присутствующих на празднике не заметил отсутствия Крыма на рисунке.