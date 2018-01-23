Скандал на Буковине: в День Соборности вывесили карту Украины без Крыма, видео

На Буковине на торжествах по случаю Дня Соборности показали карту Украины без Крыма.

В райцентре Сторожинец местные власти по случаю памятной даты устроили в местном доме культуры праздничный концерт и вывесили на сцене собственноручно нарисованную карту Украины.

Однако на этом рисунке почему-то не было аннексированного Россией в 2014-м полуострова, сообщает ТСН.

Со сцены чиновники приветствовали собравшихся словами о независимости и территориальной целостности Украины. На мероприятии присутствовали и военные, и чиновники. Но никто из присутствующих на мероприятии не заметил отсутствия полуострова на изображении.

Ранее американское издание The New York Times опубликовало карту, на которойтерритория захваченного Крыма была изображена как "спорная" и окрашена в цвет флага РФ,