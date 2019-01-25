"Я иду на один срок": Зеленский рассказал о первом указе на посту президента

Владимир Зеленский / 112 Украина

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что идет на один срок и отметил, что его первым законопроектом, в случае избрания на пост президента, станет проект закона "О народовластии".

"Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков", - говорится в предвыборной программе кандидата в президенты.

Зеленский также обещает сразу после избрания подать законопроект "О народовластии", в котором закрепить механизм референдумов и прямой формы демократии.

По словам Зеленского, уважение к человеческому достоинству должно стать основным принципом в деятельности государства.

"Реформы должны положительно отражаться на каждом человеке, а не десяти семьях", - отмечается в программе.

Зеленский отмечает, что его цель построить государство, которое предоставляет своим гражданам качественный сервис.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом на пост президента Украины.

Ранее астролог рассказал, каким президентом будет Владимир Зеленский. По его словам, "звездный час" Зеленского приходится как раз на март и апрель 2019 года. Он – та "темная лошадка", которая может все испортить другим участникам избирательной гонки – Тимошенко и Порошенко.