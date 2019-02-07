В Крыму за рейдерский захват бизнеса задержали связанного с Кадыровым чиновника

Кадыров уверяет, что его подчиненный действовал в рамках закона / Коммерсантъ

В Крыму пророссийские правоохранители задержали Мурада Саидова, который занимает на аннексированном полуострове должность заместителя постоянного представителя главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и хотел "отжать" у одного из предпринимателей бизнес.

В своем Telegram-канале глава Чечни утверждает, что Саидов не был госслужащим, а работал на общественных началах.

"Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу. Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствии с законом", - утверждает он.

Саидова формально задержали за драку. Однако причиной конфликта стал отказ одного из предпринимателей передать Саидову долю в бизнесе. У нападавших изъяли боеприпасы и несколько единиц стрелкового оружия, в том числе золотой пистолет.

Кадыров своего подчиненного оправдывает и утверждает, что изъятое оружие было травматическим и со всеми необходимыми документами. Чеченский лидер заявляет, что преступления Саидов не совершал, но распорядился разобраться в ситуации, как в Крыму, так и на уровне Госдумы.

Напомним, народный депутат Борислав Береза прокомментировал угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова после инцидента с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой в кулуарах ПАСЕ.

Как известно, Кадыров потребовал от Борислава Березы извиниться перед Ольгой Скабеевой, за то, что он толкнул ее и назвал "шлюхой".