Кадыров пригрозил ингушам, которые митингуют против новой границы республики

Рамзан Кадыров не переносит оскорблений - даже если их на самом деле не было / Открытые источники

Президент Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ингушам, митингующим против установления новой границы между Чечней и Ингушетией; Кадыров предложил им провести митинги на территориях, которые отошли Чечне.

Однако при этом Кадыров заявил, что они "не уйдут оттуда живыми", сообщает "Кавказ. Реалии".

Так Кадыров отреагировал на то, что протестующие в ходе митингов якобы неоднократно его оскорбляли.

"Если вы настоящие мужчины, то придите на мою территорию и организуйте там митинг. Если вы после этого уйдете оттуда живыми, то тогда я тот, кем вы меня называете", – заявил глава Чеченской республики.

Митинги вызваны тем, что 28 сентября президенты Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении новой административной границы между регионами, который предусматривает обмен территориями.

Несмотря на то, что парламенты утвердили договор, в Ингушетии Конституционный суд постановил, что изменение границ можно проводить только после референдума - однако его решение не было принято во внимание.

Переговоры Евкурова с Кадыровым начались из-за недовольства жителей Ингушетии, которые обнаружили в пограничном с Чечней районе чеченскую дорожную технику и решили, что чеченцы пришли на ингушскую территорию.