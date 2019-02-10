В полиции подтвердили видеороликом факт штурма активистами райотдела

В полиции утверждают, что был штурм / Фото: скриншот из видео

В Национальной полиции обнародовали видео штурма Подольского районного отделения в Киеве, в результате которого были грубо задержаны активисты, что спровоцировало общественный резонанс.

Видеозаписи с камер наблюдения появился на YouTube-канале ведомства. В роликах видно, что молодые люди напором пытаются протиснуться в дверь и любой ценой попасть в помещение.

В результате стремление попасть в районный отдел полиции с целью освобождения своих единомышленников, задержанных накануне, завершилось масштабной потасовкой.

Видео было опубликовано в ответ на обвинения в адрес сотрудников правоохранительных органов в грубом задержании участников акции, в нарушении их прав и свобод. Соответствующее видео также было обнародовано в Сети.

Напомним, в Национальной и патрульной полиции запустили флешмоб "Я - бандера" после инцидента с задержанием активистов С14 возле Подольского райотдела и принесли извинения.

Как ранее сообщалось, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Открыто три уголовных дела.