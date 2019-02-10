"Мы знаем, кто кричал о Бандере": Луценко заявил о наказании для сотрудника полиции

10 февраля 2019, 20:06

Глава ГПУ считает, что руководство полиции поступило правильно, извинившись перед украинцами.

Юрий Луценко
Юрий Луценко традиционно заявил об успехах расследования / Украинские новости

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в результате следствия удалось идентифицировать сотрудника, который накануне на акции протеста избивал задержанного ногами и кричал "ложись, Бандера".

"Следователи ГБР должны дать оценку насилия в отношении участников контрпикета и дальнейших действий полицейских под райотделом. Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение", - написал он в Facebook.

Луценко подчеркнул, что также будет проведено расследование попытки захвата здания райотдела полиции, которое стало основанием для задержания.

Генпрокурор позитивно оценил действия коллег из руководства силовых структур, которые принесли извинения украинцам за "ложись, Бандера".

Напомним, в Национальной и патрульной полиции запустили флешмоб "Я - бандера" после инцидента с задержанием активистов С14 возле Подольского райотдела и принесли извинения.

Как ранее сообщалось, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Открыто три уголовных дела.

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