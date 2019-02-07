Луценко извинился за причисление убитых правоохранителей к Небесной сотне

Юрий Луценко / УНИАН

Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что по ошибке причислил убитых полицейских в феврале 2014-го к Небесной сотне и попросил за нее прощения.

Такое сообщение в четверг, 7 февраля, опубликовал портал УНИАН. "Сейчас в этих словах ищут очередную "зраду" - хочу сказать, что, наверное, я одно слово неправильно произнес. Речь идет о том, что, кроме погибших из Небесной сотни, я прямо скажу, наших майдановцев, погибли также около 20 милиционеров", − сказал он.

Луценко особо принес извинения тем украинцам, которых сильно задели его слова.

"Я хотел сказать, что вместе с Небесной сотней есть и милиционеры, но использовал другое слово, и оно, наверное, кого-то оскорбило. Если это действительно задело души, сердца всех, кто это слышал, я прошу прощения", - добавил генпрокурор.

Напомним, ранее Юрий Луценко 1 февраля в украинском телеэфире заявил о том, что досудебное расследование по делу об убийствах на Майдане во время Революции Достоинства завершено. Однако позднее его подчиненный опроверг это заявление.