"Оно никуда не денется": Луценко прокомментировал снятие ареста с имущества Захарченко

Захарченко снова получил свое имущество в законное пользование / Пресс-служба Кабмина Украины

Генеральный прокурор Юрий Луценко заверил, что на освобожденное накануне из-под ареста решением суда имущество экс-главы МВД Александра Захарченко в будущем будет повторно наложен арест.

Как сообщает Украинская правда, ответственность за резонансное решение суда в пользу ключевого чиновника времен Януковича Луценко возложил на начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

"По Захарченко. Господин Горбатюк увлекся немножко интервью и не уследил за делом, которое находится в его производстве. Тем не менее хочу всех успокоить, речь не идет о чем-то чрезвычайном. Мы сейчас анализируем решение суда и уверен, что в ближайшее время повторно наложим арест на это имущество. Оно никуда не денется", - заверил Луценко.

Как известно, суд Киева отменил арест имущества экс-министра МВД Виталия Захарченко в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег. Речь идет о 20 земельных участках, трех домах, квартире и двух машиноместах. Отмечалось, что решение суда обжалованию не подлежит.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял о том, что Захарченко подозревается в совершении и организации совершения в составе организованной преступной группировки ряда особо тяжких преступлений, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева в отношении митингующих.