"Ложись, Бандера": полицейский Мельников пояснил мотив избиения активистов

Кива заплатил залог за Мельникова / Фото: скриншот из видео

Подозреваемый в избиении активистов ногами под Подольским отделением полиции и обвиняемый в употреблении фразы "ложись, Бандера" полицейский Василий Мельников после выхода под залог из изолятора временного задержания пояснил мотив агрессивных действий.

"Люди, которые были в масках, у которых было оружие – пытались пройти в помещение Подольского районного управления, где находится огнестрельное оружие. Когда им говорили о том, чтобы они покинули помещение в связи с тем, что незаконно там находятся, они начали применять силу и силой пытаться зайти…Помимо ножей, баллончиков и пистолетов (у активистов – ред.) могло быть все, что угодно", - сказал он в интервью журналистам, видео опубликовано в Facebook Ильи Кивы.

Читайте такжеПосле "ложись, Бандера" в полиции извинились и запустили флешмобМельников заявил, что работает в силовых структурах с 2006 года, но в Беркуте никогда не числился. Он добавил, что к персоне Бандеры относится равнодушно и считает его националистом, который отстаивал свои интересы.

"Я равнодушен к этой фигуре, и не отношусь к нему ни отрицательно, ни положительно" . –сказал задержанный.

По словам полицейского, активистов он бил с целью защиты коллег и участка от нападения. Он уверяет, что переживал за безопасность других сотрудников отделения и был эмоционально неуравновешен, поскольку в глаза попала жидкость из баллончика.

"Когда человек находился на земле, то если и наносились какие-то удары, то не по голове. У меня не было прямого намерения добить", - прокомментировал Мельников

Обвиняемый заявил, что фразу "ложись, Бандера" выкрикивал другой сотрудник, поскольку он в тот момент еще не вышел из здания.

Опубликовано Ильей Кивой Среда, 13 февраля 2019 г.

Напомним, скандальный украинский политик Илья Кива, недавно ставший кандидатом в президенты, уплатил 115 тысяч гривен − залог за сотрудника полиции Василия Мельникова.

Как ранее сообщалось, Мельникова поместили под арест по подозрению в избиении члена праворадикальной организации С14. Именно он якобы кричал фразу "Ложись, бандера".

Напомним, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Открыто три уголовных дела. Позднее в киевской полиции утверждали, что задержанные участники С14 никак не связаны с акцией по делу Гандзюк.