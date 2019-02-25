В ЕС перечислили успехи и неудачи Украины после 2014 года

25 февраля 2019, 06:10

По мнению эксперта, среди очевидных "проблем и провалов" - судебная реформа, нереформированная прокуратура и нереформированная полиция.

Евромайдан
Евромайдан / УНИАН

В независимости от результатов президентских и парламентских выборов в Украине "люди олигархов" останутся в Верховной Раде, поскольку реформа избирательного законодательства была "ограниченной и поверхностной".

Такое мнение высказал эксперт берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель в интервью Апострофу.

"Если говорить о безопасности, то достижением Украины (после 2014 года. - Прим.) было возрождение собственных Вооруженных сил страны. Киев сделал достаточно большие шаги вперед также в сферах госзакупок, энергетики, микролиберализации, дерегуляции, децентрализации, здравоохранения и трудового законодательства", - считает Грессель.

По мнению эксперта, среди очевидных "проблем и провалов" - судебная реформа, нереформированная прокуратура и нереформированная полиция.

"В этом году во время парламентских выборов будет заметной и другая проблема: реформа избирательного законодательства была ограниченной, поверхностной. Не было конституционной реформы. Поэтому, какими бы ни были результаты президентских и парламентских выборов, люди олигархов все равно будут в Раде. Также административный тупик между правительством и президентской администрацией может остаться или даже усилиться - в зависимости от результатов выборов", - заключил Грессель.

Ранее экс-президент Виктор Ющенко выразил мнение, что украинцы являются "растрепанной" и "разносортной" нацией, поскольку Украина долгое время не имела государственности. "Одна (украинцев) в Москву хочет, вторая - в Брюссель. Третья - на украинском языке (говорит), четвертая - на русском. Пятая хочет в московскую церковь ходить, шестая - кланяться Павлику Морозову, Чапаеву, Щорсу, Сталину. Другие ставят памятник Степану Бандере", - отметил Ющенко.

Несмотря на то, что украинцы являются "сложной" нацией, по мнению политика, если стране дадут "покой" на одно поколение, то они станут "объединенной" нацией.

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Украина Евромайдан реформы
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