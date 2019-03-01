Аваков рассказал, как СБУ прикрывает радикалов из С14

Арсен Аваков / УНИАН

Радикальная организация С14 сотрудничает со Службой безопасности Украины, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В интервью TheБабель он подчеркнул, что в ряде случаев в СБУ фиксируются непонятные процессы, в частности – сотрудничество с националистической С14.

"Мы неожиданно для себя зафиксировали сотрудничество Службы безопасности и ультраправых радикалов из С14. Прикрываясь правильными лозунгами с требованиями расследовать дело Гандзюк и в определенной связке с работниками СБУ, С14 реализовывала очень неблаговидные дела", - подчеркнул министр.

Аваков сообщил, что автомобили сотрудников СБУ доставляли наглядную агитацию для "протестующих патриотов", которые принимали участие в акции, посвященной делу Гандзюк, 9 февраля.

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По его словам, он провел на эту тему разговор с главой СБУ Василием Грицаком.

"Но не всякий разговор должен попадать в интервью", - добавил министр.

Напомним, ранее Аваков заявил о том, что СБУ использовала дело Гандзюк для дискредитации полиции.

Как известно, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади.

Позднее четырем лицам, участвовавшим в штурме Подольского районного управления полиции правоохранители объявили о подозрении.