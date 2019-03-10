Стало известно число людей, освобожденных из плена боевиков на Донбассе

Пленные на Донбассе / Reuters

Согласно данным Антитеррористического центра СБУ с начала вооруженного конфликта на Донбассе из плена боевиков было освобождено 3233 человека.

"По данным информационного учета военнослужащих и гражданских лиц, которые были противоправно лишены свободы или пропали без вести в зоне проведения АТО, начиная с 7 апреля 2014 года значатся как найденные или освобожденные 3233 человека", - пишут Новости Донбасса.

Ранее стало известно, что в плену на Донбассе находится 41 украинский военнослужащий.

Напомним, недавно оккупанты заставили пленного бойца ВСУ сняться в своей пропаганде.

До этого представители Украины на переговорах в Минске предложили новый формат обмена пленными.