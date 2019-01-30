Украина на переговорах в Минске предложила новый формат обмена пленными

Ирина Геращенко / facebook.com/iryna.gerashchenko

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе потребовала освободить из плена троих украинских военных, которых удерживают в Донецке еще с 2015 года в обмен на троих россиян.

Соответствующее сообщение опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook первый вице-спикер украинского парламента и представитель Украины на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

"Мы выдвинули еще одно требование: освободить 3 наших военных, которых боевики удерживают еще со времен трагедии Дебальцево. В страшную годовщину нарушения Россией Минских соглашений и расстрела и захвата Дебальцево, мы обратились с инициативой, что готовы передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на героев − С.Глондаря, Б.Пантюшенко, А.Коринькова, четыре года удерживаемых в Донецке", − написала она.

Напомним, ранее Геращенко назвала число незаконно удерживаемых в плену на Донбассе граждан Украины.