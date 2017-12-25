Геращенко назвала число незаконно удерживаемых в плену на Донбассе граждан Украины

На данный момент на территории оккупированного Донбасса незаконно удерживаются боевиками "Л/ДНР" 170 граждан Украины.

Такую статистику вечером понедельника, 25 декабря, после совещания у президента Украины Петра Порошенко озвучила первый вице-спикер парламента и представитель президента в ТКГ по вопросам Донбасса Ирина Геращенко, сообщает телеканал "112 Украина".

"В Минской группе (ТКГ по вопросам Донбасса - ред.) мы пользуемся списками СБУ. На сегодня у нас есть неутешительная информация о количестве заложников, на совещании у президента присутствовал Грицак (глава СБУ Василий Грицак - ред.) [...]. По обновленной информации, 170 граждан считаются содержатся незаконно на территории ОРДЛО", - заявила она.

Геращенко также уточнила, что о такой цифре стало известно, поскольку родные или друзья этих людей обратились с соответствующими запросами в СБУ.

"Не по всем из этих граждан представители ОРДЛО подтверждают, что их содержат. На сегодня боевики подтверждают только 97 человек. 74 человека из них будут освобождены 27 декабря", - добавила нардеп.

Напомним, ранее Геращенко рассказала о работе над последними деталями по обмену пленными.