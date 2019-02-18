В Минобороны рассказали, сколько украинских военных томятся в плену у боевиков Донбасса

В военном ведомстве отреагировали на соответствующий запрос журналистов.
По состоянию на понедельник, 18 февраля 2019-го, в плену и в заложниках у боевиков и россиян в Донбассе находится 41 украинский военнослужащий.
Соответствующее сообщение опубликовал портал Новинарня, ссылаясь на данные ответа представителей Минобороны на журналистский запрос.
В военном ведомстве утверждают, что по состоянию на 13 февраля боевики удерживали в заложниках 40 военных.
Однако с тех пор, по данным журналистов, в плен попал боец 128-й бригады Игорь Мирончук, который стал четвертым заложником с начала января нынешнего года.
Напомним, ранее Кремль и боевики заставили пленного бойца ВСУ сняться в своей пропаганде. До этого представители Украины на переговорах в Минске предложили новый формат обмена пленными.