Кремль и боевики заставили пленного бойца ВСУ сняться в своей пропаганде: опубликовано видео

Момент пропагандистского ролика / скриншот из видео

Бойца ВСУ Андрея Качинского, взятого в плен в зоне военного конфликта на Донбассе, террористы из группировки "ДНР" заставили участвовать в своем пропагандистском ролике.

Об этом говорится в сюжете ТСН. В снятом боевиками видео "гость из Москвы", что называется, "по- хозяйски" показывал пленному Донецк, фамильярно называл "Андрюхой" и убеждал, что в оккупированных районах Донбасса "уважают украинский язык и украинских писателей".

"Тарас Шевченко, Тарас Григорьевич. Смотри, Андрюха, не облитый ни краской, ни сломан. Сейчас будешь разговаривать на украинском языке, никто тебя прикладом не забьет здесь", — утверждал пропагандист.

Кроме того, боевики всячески пытались показать широкой аудитории, что против них воюют "забитые и необразованные укры".

"Он окончил неполных семь классов в школе. Он интеллектуально неграмотный человек. Он всю жизнь, кроме своей деревни, ничего не видел и поросят, которых он пас", — заявил высокопоставленный террорист "ДНР" Даниил Бессонов.

Напомним, ранее террористы "ЛНР" заставили пленных бойцов ВСУ выступить с пропагандистским заявлением.