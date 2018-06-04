Террористы "ЛНР" заставили пленных бойцов ВСУ выступить с пропагандистским заявлением: видео

Боевики из группировки "ЛНР" опубликовали видеозапись пресс-конференции, в которой приняли участие двое пленных бойцов ВСУ − Яковом Веремейчиком и Юрием Евтушком.

Ролик был обнародован через портал YouTube.

Боевики заставили пленных военнослужащих во всеуслышание сказать, что на Донбассе якобы отсутствуют российские войска.

"На Донбассе "действительно нет ни одного россиянина […] Живут обычные, мирные люди. А на блокпостах стоят только местные казаки. Все", − сказал Веремейчик.

"Это все реальность. Мы увидели, что здесь мирные жители, нет по кому стрелять", - поддержал его Евтушок.

Позднее представители 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ опубликовали в социальной сети Facebook заявление по поводу выступления украинских бойцов на брифинге, устроенном контролируемыми боевиками "ЛНР" СМИ.

"26 мая двое наших военнослужащих во время их выдвижения к передовому наблюдательному посту были подло захвачены диверсионно-разведывательной группой противника. На протяжении недели ничего не было известно о судьбе наших военнослужащих. Этот период был использован для бешеного психологического давления, а, возможно, и физического, на наших бойцов. Как результат было сделано несколько видеоматериалов с участием этих военнослужащих. Пока они, согласно информации, которую обнародовали СМИ одной из псевдореспублик, живы – и это самое важное, однако находятся во вражеском плену. И бессовестно используются оккупантом для создания пророссийской пропаганды", − говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что стала известна судьба пропавшего украинского военного на Донбассе.