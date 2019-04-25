В "ДНР" спешат открыть границу с РФ после указа Путина о раздаче паспортов

В "ДНР" введут упрощенный механизм пересечения границы с РФ / beztabu.net

После указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса, российские марионетки в "ЛДНР" решили упростить пересечение границы с Россией.

Как заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин, разработать соответствующий механизм в ОРДО нужно до 1 июня.

При этом боевики "ДНР" решили ввести "упрощенный механизм пересечения границы на пунктах пропуска с РФ с целью централизованной доставки граждан для получения гражданства РФ", сообщает Радио Свобода.

Напомним, в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.

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Президент Петр Порошенко заявил, что решение об упрощении порядка приема в российское гражданство жителей ОРДЛО является попыткой легитимизировать военное присутствие России там.

В свою очередь Путин оправдал решение о раздаче российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса тем, что аналогичные действия предпринимают Польша, Венгрия и Румыния в западных областях Украины.