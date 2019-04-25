В "ДНР" спешат открыть границу с РФ после указа Путина о раздаче паспортов

Боевики "ДНР" решили ввести упрощенный механизм пересечения границы на пунктах пропуска с РФ.
После указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса, российские марионетки в "ЛДНР" решили упростить пересечение границы с Россией.
Как заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин, разработать соответствующий механизм в ОРДО нужно до 1 июня.
При этом боевики "ДНР" решили ввести "упрощенный механизм пересечения границы на пунктах пропуска с РФ с целью централизованной доставки граждан для получения гражданства РФ", сообщает Радио Свобода.
Напомним, в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.
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Президент Петр Порошенко заявил, что решение об упрощении порядка приема в российское гражданство жителей ОРДЛО является попыткой легитимизировать военное присутствие России там.
В свою очередь Путин оправдал решение о раздаче российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса тем, что аналогичные действия предпринимают Польша, Венгрия и Румыния в западных областях Украины.