Заморозки и грозы: синоптик рассказала, кому больше всего повезло с погодой на 9 Мая

Кому в Украине больше всего повезло с погодой на 9 Мая / president.gov.ua

Погода в Украине 9 мая, на День Победы 2019, будет разнообразной – от солнечной до дождливой.

Так, на западе, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях прекратятся и выглянет солнце. А вот на остальной территории страны – на востоке и на большей части центральных областей и юга – наоборот, пройдут дожди, местами даже с грозами, спрогнозировала синоптик Наталья Диденко.

Ветер будет порывистый с северо-запада.

Читайте также8 и 9 Мая – когда выходной, а когда украинцам на работу по правилам 2019 годаПри этом потеплеет: температура воздуха повысится, в среднем, до +14-18 градусов, а на востоке и севере – даже до +20 градусов.

Зато ночь украинцев ожидает довольна холодная: в среднем, по стране – на уровне +5-9 градусов, на востоке – от +7 градусов до + 13 градусов. Холоднее всего будет на западе: там местами ожидаются заморозки до 0-3 градусов.

Погода в Киеве 9 мая будет теплой (до +15-18 градусов днем) и временами даже солнечной. Причем тепло задержится в столице до выходных. Дождь в Киеве ожидается ближе к вечеру.

Погода в Киеве 10 и 11 мая также будет дождливой с периодическими прояснениями.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 9 мая

Подробнее о погоде на неделю читайте в нашем материале Xerxes, снег и температурные контрасты: какой будет погода всю неделю и на День Победы.

Напомним, синоптик назвал даты похолодания и начала жары в Украине. Сухая и теплая погода установится только в середине мая 2019.

В свою очередь климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.