В украинском МИДе прокомментировали отставку посла США Мари Йованович

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В украинском МИД воспринимает замену посла США в стране Мари Йованович как часть плановой дипломатической ротации.

С таким заявлением в среду, 8 мая, во время брифинга в Киеве выступила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"О завершения каденции посла Соединенных Штатов: действительно, мы получили от Государственного Департамента США информацию о том, что завершается миссия посла США Мари Йованович в Украине. Мы воспринимаем ротацию главы этого диппредставительства США как плановую, которая происходит в соответствии с правилами и процедурами, которые существуют в американской дипломатии", − заявила она.

Напомним, ранее политолог объяснил, почему отставка Йованович - это плюс для Украины, а в Конгрессе США потребовали от Белого дома отмены его отставки.