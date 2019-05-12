"Луценко как стеклотару сдал Украину": Лещенко высказался о скандале с обвинениями из США

Сергей Лещенко / kp.ua

Рудольфа Джулиани, который является адвокатом президента США Дональда Трампа, дезинформировал генпрокурор Украины Юрий Луценко, с которым он активно общался последнее время, заявил нардеп Сергей Лещенко.

"Луценко как стеклотару сдал Украину американцам в качестве разменной монеты, чтобы только сохранить свою должность генпрокурора. Он придумал себе, что попытки его уволить будут пресекаться США, ибо он помог разоблачить сговор Байдена", - подчеркнул Лещенко в интервью Лиге.

Он опроверг озвученную Джулиани информацию о том, что он является осужденным решением суда, а также недостоверности "черной бухгалтерии" Партии регионов.

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"Черная бухгалтерия" не просто не фальшивка - В Украине произведено множество графологических экспертиз, которые подтвердили ее правдивость. А в США она была использована при доказывании вины Манафорта - транзакции из "черной бухгалтерии" сверялись с платежами Манафорту на офшоры, в результате чего Манафорт был признан виновным в уголовных преступлениях по уклонению от уплаты налогов и осужден к тюремному сроку", - пояснил нардеп.

Ранее сообщалось, что в команде избранного президента Украины Владимира Зеленского осторожно оценили ситуацию вокруг намерения властей США убедить Украину провести расследование в отношении сына Байдена.

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Напомним, по данным The New York Times, адвокат Трампа Рудольф Джулиани собирался посетить Киев и встретиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако впоследствии адвокат Трампа отменил свой визит в Украину. Причиной отмены стали "испепеляющие атаки" на Джулиани после анонсированного визита в Украину. Его обвинили в поиске помощи за рубежом для проведения кампании по переизбранию Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Джулиани заявил, что его подставляют и обвинил демократов в попытке исказить цель поездки.