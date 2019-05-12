"Это не наша война": у Зеленского отказались участвовать во внутреннем конфликте США – СМИ

Владимир Зеленский / Reuters

В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского осторожно оценивают ситуацию вокруг намерения властей США убедить Украину провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Источник, близкий к Зеленскому, подчеркнул, что в его команде трактуют интерес президента США Дональда Трампа к этому делу как "внутреннее дело США", пишет The Washington Post.

"Это определенно не наша война. Мы должны держаться от этого как можно дальше", — сказал собеседник.

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У Зеленского также хотят не допустить того, чтобы это дело отвлекало избранного президента Украины от повестки дня, а также исключало любое политическое давление на украинских правоохранителей в интересах Белого дома.

Напомним, по данным The New York Times, Джулиани собирался посетить Киев и встретиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако впоследствии адвокат Трампа отменил свой визит в Украину. Причиной отмены стали "испепеляющие атаки" на Джулиани после анонсированного визита в Украину. Его обвинили в поиске помощи за рубежом для проведения кампании по переизбранию Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Джулиани заявил, что его подставляют и обвинил демократов в попытке исказить цель поездки.

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Как известно, в Сеть "слили" запись о вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника в выборы президента США в 2016 году. В разговоре приводятся доказательства передачи "черной бухгалтерии" кандидату Хиллари Клинтон.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена получил миллионы от связанной с украинской властью компании.