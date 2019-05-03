В США рассказали о связях Луценко с людьми Трампа в расследовании бизнеса сына Байдена

Юрий Луценко / УНИАН

Адвокат президента США неоднократно встречался с генеральным прокурором Юрием Луценко, чтобы обсудить расследование дела компании Burisma Group, где работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер.

Как пишет The New York Times, эти контакты связывают с тем, что Джо Байден объявил о намерении баллотироваться на выборах президента США в 2020 году.

"Усилия команды Трампа по привлечению внимания к работе Байдена в Украине, которая уже освещалась в консервативных СМИ, были частично возглавляемые Рудольфом Джулиани, который был адвокатом господина Трампа в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера", - пишет издание.

В материале отмечается, что Джулиани обсуждал расследование газодобывающей компании Burisma и его связь с Байденом с бывшим и нынешним генпрокурором Украины, а также неоднократно встречался с Луценко в Нью-Йорке.

"Нынешний генеральный прокурор позже сообщил коллегам, что во время одной из встреч господин Джулиани с воодушевлением позвонил господину Трампу, чтобы сообщить ему о своих выводах", - отмечают в издании и сообщают, что официально адвокат это не комментирует.

По словам адвоката Трампа, он вмешался, потому что демократы вступили в сговор с украинцами, чтобы инициировать расследование спецпрокурора США.

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Кроме того, издание связывает расследование с визитом Джо Байдена в марте 2016 году в Киев, когда он предложил поддержать выделение Украине 1 млрд долларов, если украинские лидеры не уволят главного прокурора того времени Виктора Шокина.

В то же время представитель Байдена утверждает, что такое требование было связано с коррупцией в ГПУ и политической элите, а не с делом, где фигурировал Байден-младший.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп заинтересовался связями Украины со штабом Клинтон.

Как известно, в Сеть "слили" запись о вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника в выборы президента США в 2016 году. В разговоре приводятся доказательства передачи черной бухгалтерии кандидату Хиллари Клинтон.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена получил миллионы от связанной с украинской властью компании.