Понюхал и поцеловал: бывшего вице-президента США обвинили в "унизительных" прикосновениях

30 марта 2019, 20:55

О неподобающем поведении соратника Барака Обамы сообщила бывшая член ассамблеи штата Невада.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Бывшего вице-президента США Джо Байдена обвинили в нежелательных прикосновениях и поцелуе во время ее предвыборной кампании 2014 года.

Как пишет издание The Cut, о неподобающем поведении соратника Барака Обамы сообщила бывшая член ассамблеи штата Невада Люси Флорес, представлявшая Демократическую партию.

Женщина поведала, что Байден приехал в Лас-Вегас поддержать ее выдвижение на пост вице-губернатора Невады. Перед выходом на сцену, он положил ей сзади руки на плечи, понюхал ее волосы и поцеловал в голову, чем шокировал и смутил ее.

"Даже если его действия не были насилием и не имели сексуального подтекста, это было унизительно и неуважительно", — рассказала Флорес.

В то же время представитель Джо Байдена заявил, что политик не помнит описанного Люси Флорес, однако признает ее право делиться своими воспоминаниями.

Напомним, Байден рассказал, как во время президентства Барака Обамы Белый дом влиял на власти Украины, угрожая не дать кредиты. При этом уволенного генпрокурора Виктора Шокина он назвал "сукиным сыном".

В ответ Шокин назвал Байдена "особью", а дочь Шокина пообещала подать в суд на экс-вице-президента США.

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Джо Байден домогательства
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