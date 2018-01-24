"И сукин сын был уволен". Байден рассказал, как заставил Киев уволить Шокина

Бывший американский вице-президент Джозеф Байден рассказал, как во время президентства Барака Обамы Белый дом влиял на власти Украины, угрожая не дать кредиты.

По его словам, он неоднократно ездил в Киев, и на одной из встреч пообещал миллиард долларов кредитных гарантий в случае, если президент Петр Порошенко и бывший глава Кабмина Арсений Яценюк "будут предпринимать шаги" по руководившему тогда ГПУ Виктору Шокину, передает Голос Америки.

Байден признался, что украинскому руководству не понравился ультиматум американского гостя о невыдаче кредита в случа, если Шокин продолжит занимать свой пост.

"Они мне говорят: "Вы не имеете таких полномочий, вы не президент [Барак Обама], президент говорил, что даст". Я ответил: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов. Я сказал: я еду через шесть часов, если ваш генпрокурор [Шокин] не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли", - заявил Байден.

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