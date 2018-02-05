"Оскорбил бабушку и отца". Дочь Шокина подаст в суд на Байдена

Дочь бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина Алина планирует подать в суд на бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который назвал ее отца "сукиным сыном".

Об этом она написала в своем Twitter, отметив, что все граждане Америки должны быть равными перед законом.

"Обдумала ситуацию с речью экс-вице-Президента Байдена, в котором он публично оскорбительно высказался о моей покойной бабушке и моем отце. Учитывая, что это касается всей моей семьи, планирую обратиться в суд чтобы защитить достоинство моих родных и продемонстрировать высочайшие принципы равенства абсолютно всех граждан Америки перед законом", — написала Алина Шокина.

Напомним, ранее Виктор Шокин назвал Байдена "особью", у которого "нет ничего святого".