Трамп настаивает на расследовании против Байдена из-за Украины

Дональд Трамп / GettyImages

Президент США Дональд Трамп считает необходимым обсудить с генпрокурором США Биллом Барром возможность расследования против экс-вице-президента Джо Байдена или его сына Хантера.

Как подчеркнул Трамп в комментарии изданию Politico, это было бы уместно, однако он этого еще не делал.

Издание подчеркивает, что Байдена обвиняют в том, что он оказывал давление на украинские власти для отстранения генпрокурора Виктора Шокина, с целью содействия своему сыну.

При этом связи Байденов с Украиной стали "предметом глубокого интереса среди политических союзников президента", подчеркивается в материале.

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Ранее сообщалось, что в команде избранного президента Украины Владимира Зеленского осторожно оценили ситуацию вокруг намерения властей США убедить Украину провести расследование в отношении сына Байдена.

Напомним, по данным The New York Times, адвокат Трампа Рудольф Джулиани собирался посетить Киев и встретиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако впоследствии адвокат Трампа отменил свой визит в Украину. Причиной отмены стали "испепеляющие атаки" на Джулиани после анонсированного визита в Украину. Его обвинили в поиске помощи за рубежом для проведения кампании по переизбранию Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Джулиани заявил, что его подставляют и обвинил демократов в попытке исказить цель поездки.

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Как известно, в Сеть "слили" запись о вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника в выборы президента США в 2016 году. В разговоре приводятся доказательства передачи "черной бухгалтерии" кандидату Хиллари Клинтон.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена получил миллионы от связанной с украинской властью компании.