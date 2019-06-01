Луценко "припугнул" Украину газовой блокады со стороны России

Юрий Луценко / УНИАН

Глава Генпрокуратуры Юрий Луценко утверждает, что Российская Федерация ведет подготовку по блокаде газотранспортной системы Украины.

Об этом он написал в субботу, 1 июня, на собственной странице в Facebook, комментируя заседание СНБО по проблемам в области энергетики, которое состоялось накануне.

"Если бы господин секретарь Данилюк не забыл меня пригласить туда, я бы сказал следующее. Очевидно, что страна-агрессор планирует блокаду нашей трубы. Собственных объемов газа не хватит для поддержания давления в газотранспортной системе. Для импорта газа надо дополнительно 3 млрд куб. В этих условиях надо срочно отменить решение Кабмина об изъятии 90(!)% доходов Нафтогаза", − заявил Луценко.

Кроме того, генпрокурор отметил, что РФ накопила в европейских хранилищах большие объемы газа для зимнего потребления странами Евросоюза

Напомним, ранее Юрий Луценко рассказал о своей отставке и будущем в политике.