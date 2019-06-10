У Зеленского рассказали, как "уломали" Кучму поучаствовать в Минских переговорах

Леонид Кучма и Владимир Зеленский / сайт президента Украины

Крупный коммерсант Виктор Пинчук и бывший глава Украины (1994-2004) Леонид Кучма приезжали в Администрацию президента ради обсуждения Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом заявил Сергей Шефир – давний соратник и первый советник президента Владимир Зеленский, сообщает theБабель.

"Мы хотели уговорить Леонид Даниловича участвовать в Минском процессе, и он (Пинчук - Главред) нам помог в этом и все. И слава Богу, Леонид Данилович согласился, потому что мы считаем, что есть шансы. А Леонид Данилович сказал о том, что когда возвращался и смотрел в глаза некоторым людям (до своего возвращения туда − Главред) видел отсутствие желания решить вопрос", − отметил он.

Кроме того, Шефир поведал, что Леонид Кучма согласился на предложение лишь после того, как прямо спросил Зеленского − "Вы будете? Я у вас в глазах это буду видеть?". И получил у нынешнего главы Украины четко утвердительный ответ.

Напомним, ранее Леонид Кучма во время заседания ТКГ в Минске выступил с заявлением снять экономическую блокаду с оккупированных районов Донбасса. Такие слова второго президента Украины вызвали громадный резонанс в СМИ и украинском обществе.