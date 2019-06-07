Блокада Донбасса: бомба под Зеленского или мир любой ценой

Экс-президент Леонид Кучма, которого Владимир Зеленский назначил представлять трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе, вернулся из Минска и заявил, что переговоры прошли конструктивно.

По результатам встречи были озвучены основные месседжи: президент хочет мира в регионе, начнут решаться вопросы с военнопленными, в том числе моряками и в ближайшее время начнет действовать "режим тишины".

"Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – сказал Кучма.

Читайте такжеКучма рассказал о новом механизме прекращения огня на Донбассе

Также стороны договорились объявить режим тишины в Станице Луганской с 10 июня. Кучма объяснил свою фразу "не стрелять в ответ" так: годами во время каждых договоренностей о прекращении огня они не были соблюдены.

"Провокационные обстрелы, когда заезжает какая-то установка или в детский садик, или в дом какой, или вообще в населенный пункт. И ведет обстрел наших территорий. Скажите, пожалуйста, мы можем, если видим, что идет с такого, условно говоря детского сада, мы можем давать ответ?", - поинтересовался Кучма.

Он добавил, что украинские военные должны стрелять в ответ, когда это происходит за пределами территорий населенных пунктов.

Предложил снять блокаду?

Более детальную информацию раскрыл журналистам спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик. Он заявил о планах по рассмотрению снятия блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

По словам Сайдика, этот вопрос был инициирован Леонидом Кучмой и будет обсуждаться на следующем заседании группы.

"Предложение было сделано от господина Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал Сайдик журналистам в Минске. И назвал возможное снятие блокады с ОРДЛО "большим прогрессом".

Сам Кучма позднее объяснился и назвал блокаду ОРДЛО – временной.

"Нет никакой экономической блокады. Уважаемое общество, почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны, и затем указ Порошенко. Это временное запрещение перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада?", - сказал он вчера на пресс-конференции в Администрации президента.

Рано паниковать

Эта информация вызвала шквал негодования среди украинцев, одни обвинили Зеленского в капитуляции. Например, бывший президент Петр Порошенко назвал заявление украинской делегации "сдачей национальных интересов и вставанием на колени". Другие эксперты объясняют решение о снятии блокады "отличной инициативой, которая показывает конструктивность Украины".

Впрочем, дипломат и руководитель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко обращает внимание – подробности встречи малоизвестны. Поэтому с выводами нужно повременить.

"Что касается блокады и ее снятия, то пока мы видим много передергиваний. Например, Мартин Сайдик сказал о том, что было согласовано обсудить этот вопрос на следующем заседании экономической группы. То есть, ни о каких договоренностях, кроме как - поговорить на эту тему, речи не шло. И может это обозначать существование какой-то стратегической линии или попытку Зеленского разыграть карту с перемирием, которая с учетом действий России не сыграла, сложно сказать. Пока в Администрации президента не сказали и не сделали ничего, чтобы можно было понять их планы", - считает Богдан Яременко.

Читайте такжеКонфисковать имущество: в Раде придумали наказание для жителей Донбасса с паспортами РФ

С того момента, как Зеленский стал президентом, четких позиций о том, как он попытается урегулировать ситуацию на Донбассе – мы не услышали.

"Пока непонятна стратегия, поэтому тяжело понять, с чем мы имеем дело - или идет тактическая игра, или президент положился на опыт Кучмы и дал ему карт-бланш делать все, что угодно, лишь бы не было войны. Немного настораживает, что накануне назначения в ТСК на встречу с главой государства Кучму в АП подвозил его зять (бизнесмен Виктор Пинчук – ред.). И возникают подозрения – а не является ли предложение о снятии блокады выражением интересов украинских владельцев предприятий, которые остались на оккупированных территориях? И если это действительно так, то переговоры никак не связаны с прекращением войны и достижением мира. Тогда это чистой воды эконмическая игра, далекая от национальных интересов. Известно, что Кучма очень активно провел встречу, но почему-то очень мало объясняет, о чем шла речь", - обращает внимание дипломат.

"Торговля на крови"

В конце 2016-го ветераны добробатов при поддержке нардепов Семена Семенченко, Егора Соболева, Тараса Пастуха, Павла Костенко и Владимира Парасюка, заблокировали дорожное сообщение с оккупированными территориями. Объяснили свой поступок тем, что "война будет длиться, пока торговля на крови будет приносить выгоду барыгам во власти и террористам".

Во время блокады, которая продолжалась несколько месяцев, происходили серьезные столкновения с силовиками, пытавшимися расчистить пути на оккупированные территории. А в так называемых "ЛДНР" боевики тут же взялись за "национализацию" украинских предприятий. И в начале 2017-го Киев пошел на разрыв экономических отношений с ОРДЛО.

Экономист Борис Кушнирук объясняет, что причин для принятия решения об экономической блокаде ОРДЛО было несколько.

"Тогда Украина столкнулась с тем, что против нее играли как со стороны России, так и агенты РФ в Украине. Модель, которую Петр Порошенко вынужден был реализовывать в политике безопасности, заключалась в том, чтобы сохранять гибридный режим. С одной стороны, мы оказываем вооруженный отпор оккупантам, если они на нас нападают. А с другой - продолжаем поддерживать отношения с ОРДЛО, чтобы сохранить заинтересованность людей в Украине, которые остались там. Потому что они рассчитываются гривнами, предприятия, которые там находятся, перерегистрированы на подконтрольных нам территориях, и они платят налоги в украинский бюджет. И мы таким образом может сохранять связь", - говорит Кушнирук.

Читайте такжеВакарчук пояснил, как завершить войну на Донбассе

Кроме того, есть еще и виды продукции, например, антрацитный уголь с шахт, который необходим для нашей энергетики.

"Такова была логика Порошенко, и она была оправдана, потому что не было другого выхода - мы не можем выиграть в чистом виде, и мы не готовы оглашать капитуляцию. И сохраняя такой гибридный режим с внешней поддержкой со стороны стран Евросоюза и США, которые могут осуществлять давление на Россию, мы имеем возможность противодействовать тому сценарию, который реализовывает против нас Россия", - объяснил Кушнирук.

Но Кремль в тот момент начал играть по совершенно другому сценарию.

"Там захотели зацементировать влияние на оккупированные территории. А для этого нельзя было допустить, чтобы остались предприятия, которые платят налоги в украинский бюджет. И в этот момент появляются наши "борцы" со своим "нет торговли на крови", которые начинают блокаду. И когда на оккупированных территориях террористы забрали государственные и частные предприятия, например, Рината Ахметова, это дало возможность Порошенко показать европейским партнерам, что именно представители "ЛДНР" нарушили договоренности, они захватили предприятия, поэтому Украина вынуждена ввести блокаду", - объясняет Кушнирук.

Порошенко, говорит эксперт, был категорически против этого решения, но ему пришлось, потому что произошел физический захват промышленности и производств.

Позволит легализировать награбленное

Сейчас, если будет реализован сценарий прекращения блокады без возвращения под контроль Украины предприятий, то это значит, что мы легализируем ситуацию с захватом.

"И если президент Владимир Зеленский примет такое решение, то он официально признает, что предприятия контролируются оккупантами, а у нас нет претензий. В таком случае это будет обозначать капитуляцию. А за ней последуют и другие шаги к сдаче национальных интересов. Кроме того, это заложит бомбу под самого Зеленского, потому что в будущем наступит момент, когда за это решение придется нести ответственность, в том числе и уголовную. Потому что он официально позволит легализировать награбленное имущество, в том числе и государственное", - говорит экономист.

По его словам, единственный способ для Украины не проиграть, это сохранять систему замораживания конфликта.

"Думаю, что из-за отсутствия опыта Зеленский не понимает последствий. А этим пытаются воспользоваться такие опытные люди, как, например, Леонид Кучма. И он уже играет свой сценарий - интерес Кучмы может быть не связан с интересами Украины. В апреле этого года Россия ввела санкции на поставку труб большого диаметра из Украины. И зять Кучмы Виктор Пинчук не может продавать их в РФ. И возможно, в обмен на услугу с капитуляцией, у него появится возможность на поставку труб, то есть Пинчук сможет зарабатывать деньги", - допускает Кушнирук.

Читайте такжеБойцам ВСУ пообещали премии по 3 тысячи гривен перед отправкой на Донбасс

По его словам, снятие блокады не остановит агрессивные действия со стороны России.

"Вопрос ликвидации украинского государства новый президент не снимает, будь то Зеленский или кто-то другой. В лучшем случае Кремль может устроить гаулейтер – полный и официальный представитель России в Украине, который будет определять все, что происходит в нашей стране", - резюмирует Кушнирук.

В ОРДЛО – украинские товары

Николай Греков – бывший мэр Александровска Луганской области, с начала войны он пошел добровольцем в батальон Айдар, а сейчас возглавляет Общественную организацию. Его возмутило предложение "не стрелять в ответ".

"Я хорошо читал Библию, и понимаю, что там написано. Поэтому считаю оскорбительным предлагать украинскому военнослужащему, который каждый день рискует жизнью, подставлять левую щеку, если ударили по правой. К тому же, победа Зеленского на выборах означала конец эпохи Кучмы, но его назначение в ТСК – это похоже новый виток эпохи Кучмы. Меня с 2014-го возмущает то, что переговорами по Донбассу занимаются какие-то негодяи, то Кучма, то Медведчук. Хотя последний хоть что-то сделал, я имею ввиду обмен наших ребят. А всех этих Геращенко и других на оккупированных и аннексированных территориях вообще не воспринимают. И любые заявления про снятие блокад и санкций недопустимы", - говорит Греков.

Он добавляет, что имена депутатов и олигархов, которые сейчас поставляют товары в непризнанные республики, ему известны.

"Мы знаем, каким образом магазины завалены украинской продукцией. Теперь еще и на официальном уровне хотят это разрешить? Я считаю, что подобные действия пойдут во вред украинском народу", - говорит Греков.