В Минобороны передумали обзывать Зеленского уклонистом / Фото: пресс-служба Владимира Зеленского

Минобороны опровергло свои же данные об уклонении нынешнего президента Владимира Зеленского от мобилизации в 2014-2015 годах.

Информацию об якобы уклонении от службы в армии во время предвыборной кампании – еще 13 апреля – пресс-служба Минобороны обнародовала в ответ на запросы группы народных депутатов.

Теперь же, в ответ на запрос Украинских новостей, Минобороны заявило: "Военную службу в Вооруженных силах (Зеленский – ред.) не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 годов не призывался".

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, каким оружием намерены возвращать захваченный ДонбассПри этом в ведомстве подтвердили, что президент состоит на воинском учете в Металлургическо-Долгинцевском военкомате Кривого Рога Днепропетровской области. Он признан годным к военной службе по результатам медкомиссии, его военно-учетная специальность – "деловод деловодства".

Иные обстоятельства призыва Зеленского в оборонном министерстве сообщить отказались. Там заявили, что это является служебной информацией и разглашению не подлежит.

Как известно, 13 апреля Минобороны заявило, будто в 2014-2015 годах Зеленский проигнорировал 4 повестки. Штаб Зеленского отрицал сам факт получения повесток.

Во время дебатов с Петром Порошенко на стадионе Олимпийский Зеленский даже публично заявил:

"Я публичная особа, а вы говорите, что мне повестку не могут вручить. Вы снова брешете, Петро Алексеевич!"

Напомним, 27 мая, уже в должности главы государства, Зеленский впервые посетил передовую на Донбассе. Он пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений. В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника была в 400 метрах.