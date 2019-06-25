"Мы отмежевываемся, нас не касается": Филарет основал синод КП из отверженных Епифанием епископов

25 июня 2019, 15:03

Почетный патриарх добавил, что со временем количество архиереев возрастет до 12

Филарет создал синод КП / bbc.com

24 июня, во вторник, на следующий день после того, как митрополит Епифаний "растоптал Филарета" и забрал все его приходы и монастыри, Киевский патриархат объявил о создании собственного синода из пяти епископов, которых изгнала ПЦУ.

"Синод есть... в него входят все архиереи церкви. Пятеро", - сказал Филарет на пресс-конференции в своей резиденции в Киеве.

Почетный патриарх добавил, что со временем количество архиереев возрастет до 12, как предусматривает устав УПЦ КП, передает BBC Украина.

Отметим, что накануне Священный Синод исключил из состава епископата ПЦУ преосвященного Иоасафа (Шибаева), митрополита Белгородского и Обоянского, и преосвященного Петра (Москалева), епископа Валуйского, викария Белгородской епархии.

Кроме того, 90-летний патриарх Филарет подчеркнул, что Украинская православная церковь Киевского патриархата является независимой, в том числе от ПЦУ.

"От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся", - сказал он.

Комментируя решение поместной церкви о лишении его права управлять Киевской епархией, Филарет сказал: "Их постановления нас не касаются".

Читайте также"Это не заслуга одного человека": Епифаний опустил 90-летнего Филарета на землюНапомним, ранее представитель ПЦУ признался, будут ли наказывать Филарета за "бунт".

Кроме того, ранее патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний. Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей.

Также ранее сообщалось, что почетный патриарх Украины Филарет отказался выполнять три пункта томоса об автокефалии.

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