На Прикарпатье Зеленского с овациями попросили отстроить мост

В рамках рабочего визита в Ивано-Франковскую область президент Владимир Зеленский встретился с местными чиновниками возле аварийного моста в селе Долгое-Калушское Калушского района.

Как сообщает местное издание Galka, на поляну между селами Пийло и Долгое-Калушское к разрушенному мосту для встречи с главой государства вышли тысячи жителей.

Зеленский приехал на автомобиле в сопровождении своей команды и охраны. Люди встретили его бурными овациями, президент кокетливо помахал в ответ. Однако на этом позитив закончился, поскольку глава государства подошел к полностью разрушенному, словно после боевых действий, мосту.

Зеленскому сообщили, что автомобильный мост обвалился в прошлом году, а в мае ливни и сильные ветры, спровоцировавшие увеличение уровня воды до критического, полностью разрушили его. Последний раз мост, построенный в 60-х, ремонтировали в 2009-2010 годах. Теперь на его восстановление необходимо 11 млн грн.

Президент детально осмотрел мост и пообещал, что 14 августа на заседании Кабинета министров поднимут вопрос о состоянии дорог и выделении средств. На разрушенный мост в Долго-Калушском намерены выделить 25 млн грн. Однако прозвучало, что в Ивано-Франковской области 1 тыс. 500 км мостов, из них 80% — разрушены или повреждены.

Затем Зеленский пообщался с местными жителями и улетел на вертолете, который ожидал его неподалеку.

Напомним, ранее сообщалось, 2 августа, в пятницу, в Ивано-Франковске, глава украинского государства Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом представил нового главу Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля.

Как ранее сообщалось, в Ивано-Франковске, президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на ужасное состояние дорог региона.

Также Зеленский во время визита в Ивано-Франковск на вертолете осмотрел Карпаты. Видео пейзажей он выложил у себя на странице в Facebook.