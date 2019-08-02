"У чертей мокрые штаны": Зеленского похвалили за разборки в Ивано-Франковске

Зеленский заставил соратника Яценюка косвенно признать свои "грехи" / Фото Офиса президента

В соцсетях с восторгом обсуждают момент, когда президент Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковск заставил новоизбранного депутата Андрея Иванчука, который является соратником и другом Арсения Яценюка, осуществить за свой счет ремонт сельской дороги на его мажоритарном округе.

"Зеленский за 4 минуты решил вопрос частного финансирования на 6 миллионов евро сельской дороги. Обратившись к соратнику Яценюка, свежеизбранному депутату Иванчуку", - пишет в Facebook Сергей Запорожский.

По словам автора, у главы государства нет полномочий для таких требований в отношении нардепов. Однако избранники настолько проворовались, что готовы исполнять любое требование в надежде, что потом это будет засчитано, как плюс.

"Что бы ответил честный депутат и бизнесмен на достаточно борзое обращение президента? Дал бы ему вежливо понять, что тот что-то попутал в своих полномочиях. Но Иванчук так ответить не может. У всех этих "шоколадно-фронтовых" чертей сейчас мокрые штаны. Они уже поняли, что Зеленский будет спрашивать с "реформаторов" за каждую украденную гривну. И кланяются Зеленскому. В надежде, что зачтется", - отметил он.

Впрочем, констатирует автор поста, спасти погрязших в грехах политиков может только чистосердечное признание и добрые дела для страны.

Как ранее сообщалось, в Ивано-Франковске, президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на ужасное состояние дорог региона.

Напомним, ранее сообщалось, 2 августа, в пятницу, в Ивано-Франковске, глава украинского государства Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом представил нового главу Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля.