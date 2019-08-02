Зеленский с вертолета снимал пейзажи Прикарпатья

Владимир Зеленский / Фото Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковск на вертолете осмотрел Карпаты. Видео пейзажей он выложил у себя на странице в Facebook.

"Украина!!!!!!!!) Франкивщина!", - эмоционально подписал пост президент.

В свою очередь, пользователи соцсети обратили внимание гаранта на вырубку лесов в Украине и активно приглашали его приехать с визитом в другие регионы.

Как известно, 2 августа президент приехал в Ивано-Франковсукю область. Среди прочего, он обратил внимание на ужасное состояние дорог региона, особенно в селах горной местности.

Также в Ивано-Франковске Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом представил нового главу Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля.