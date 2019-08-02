"Еле до вас доехали": Зеленский шокирован ужасными дорогами Прикарпатья

Владимир Зеленский назвал дороги Прикарпатья ужасными / скриншот

2 августа, в Ивано-Франковске, президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на ужасное состояние дорог региона.

"Прикарпатье - на самом деле красивый край, но дорог нет. Едва к вам доехали. Кроме того, мне сказали, что несколько городков вообще отрезаны от мира, туда нет возможности доехать ", - заявил Зеленский.

Особенно внимание Зеленского привлекли дороги в селах горной местности.

"За состояние всех дорог в Ивано-Франковской теперь будет отвечать новый председатель ОГА. Он подготовит план. На приоритетные дороги государство деньги добавит. На дороги местного значения и другие - нужно искать средства. Особенно в этом должны быть заинтересованы депутаты-мажоритарщики. Найдите, пожалуйста, средства, потому что зарабатываем мы деньги в Украину, а тратим - в Европе ", - подытожил гарант, передают местные СМИ.

Читайте такжеОтставка Богдана: Зеленский публично прояснил ситуацию - видеоНапомним, ранее сообщалось, 2 августа, в пятницу, в Ивано-Франковске, глава украинского государства Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом представил нового главу Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля.

"Хочу вам представить нового человека. Очень мощный менеджер. И я вам лично очень завидую. Ивано-Франковщине завидую. Выбирать губернаторов очень трудно, потому что или нет кадров, или нет денег на хорошие кадры", - сказал Зеленский.