"Удар по собственному народу": что не так с упрощением получения украинского гражданства

15 августа 2019, 13:36

По мнению эксперта, Украина рискует стать трамплином для выезда в страны ЕС, с которыми у нее действует безвиз.

Что не так с упрощением получения украинского гражданства
Что не так с упрощением получения украинского гражданства / Reuters

То, что президент Владимир Зеленский упростил процедуру получения украинского гражданства, влечет за собой определенные угрозы, считает эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

"Решение Зеленского о выдаче гражданства, которое принято поспешно и без публичного обсуждения, свидетельствует о крайне поверхностном подходе его Офиса к очень серьезному вопросу. Как эксперт по безопасности я понимаю, что подобное упрощение по отношению к людям, большинство из которых имеют крайне сложный бэкграунд в виде преступлений, совершенных в других странах, зачастую это тяжелые маргинальные личности, и отметить их украинским гражданством — это создание проблем для собственного народа", – рассказал Шабовта Главреду.

Он считает, что подтверждения о том, что людей преследовали или они где-то служили – это вещи весьма условные.

Читайте такжеКозни США: в Госдуме прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян"Я даже боюсь, что определенные моменты будет невозможно проверить или даже восстановить. И сейчас Владимир Зеленский создал серьезную проблему для своей страны. И что самое страшное, это то, что он пошел на уступки перед маргинальной частью общества. По данным Государственной миграционной службы, гражданство Украины получили 800 человек. Это что – золотой фонд Украины?" – отметил эксперт.

По его словам, Зеленскому уже "навязали свой сценарий мероприятий на День независимости и много других явлений, связанных с радикальными элементами".

"И часть из тех, по ком приняты решения о гражданстве, находятся в этой массе. И я абсолютно убежден, что это удар в спину собственному народу. И эта тема сейчас трусливо замалчивается со стороны правоохранительных органов, и тех структур, которые просто обязаны были бы бить тревогу и говорить об этом явлении, как о проблеме", – заявил Шабовта.

По его мнению, Украина рискует стать трамплином для выезда в страны ЕС, с которыми у нее действует безвиз.

"У нас очень дешево продается гражданство. Пару лет назад было открыто производство по одному из сотрудников миграционной службы. Речь была о кавказском элементе, а стоимость услуги оценили в $3 тыс. – и человек был легализирован. И это очевидная угроза для Европы. Пока не ясно, какой будет их реакция. Но натурализованные преступники из разных стран сейчас могут появиться в ЕС с украинскими паспортами. И для Европы мы станем транзитом преступников и сложных людей, которые могли проходить подготовку к участию в боевых действиях", – отметил Шабовта.

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