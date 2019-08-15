Украина открывает ящик Пандоры: чем опасно предоставление упрощенного гражданства иностранцами

15 августа 2019, 07:53

Эксперты объяснили, чем может обернуться решение о предоставлении упрощенного гражданства

Пограничник, паспорт

Президент Владимир Зеленский упростил процедуру получения украинского гражданства. Теперь паспорта могут получать иностранцы и люди без гражданства, которые принимали и принимают участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины. А также - граждане Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений.

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Оппозионер-язычник

Алексей О. из Рыбинска Ярославской области заехал в Украину через пункт пропуска Краснополье Сумской области осенью прошлого года. Там обратился в Миграционную службу. Попросил статус беженца или лица, которое нуждается в дополнительной защите. Причин несколько, но все они угрожают его жизни.

Он является лидером организации "Независимое содружество" и устраивал митинги в родном Рыбинске и Москве. А также является язычником, что подтверждается татуировками на теле – показал руны, черное солнце и кельтский крест.

"Правоохранительные органы незаконно обвиняют меня в преступлении "возбуждение ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства, а "Независимое содружество в Москве" - оппозиционно к действующей власти РФ, свои взгляды члены организации выражали с помощью митингов и акций протеста", - рассказал суду Алексей.

В миграционной службе проверили слова россиянина. Упоминаний о "Независимом содружестве" не нашли. А что касается организации митингов, то судя по роликам в интернете, он был на акциях в качестве участника. Но вот организаторы там совершенно другие люди.

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В Миграционной службе искали информацию об Алексее и его организации на сайтах "ОВД-Инфо", правозащитной организации "Мемориал", информационно-аналитического центра "Сова", в списках, которые составляет Фонд "Свободные Люди". Но не нашли.

А собеседований, которые проводили с парнем, показали - он путался в доводах. 

"Митинги - это не выход из ситуации, которая сложилась в России. Выход заключается в следующем: я собирался открыть свой бизнес, стать миллионером, создать свою политическую организацию и уже тогда иметь возможность оплачивать такие меры. Много друзей целенаправленно пытаются уехать из России, но сделать это не просто. Это очень дорого. Зарплаты низкие", - привели суду слова россиянина сотрудники ГМС.

И добавили, что слышали о преследованиях по религиозным мотивам. Например, организация "Свидетели Иеговы" признана в РФ экстремистской.

"Но фактов преследования язычников за их религиозные убеждения в России нами не установлено", - говорят в госмиграционной службе.

Друг оппозиционера

В апреле россиянина Андрея Э. задержали в Борисполе, когда он собирался полететь в Тель-Авив. Выяснилось, что мужчина находится в международном розыске Интерпола за мошенничество. Согласно уголовному делу, которое ведут в Москве, на протяжении 2016-2018 годов он завладел деньгами потерпевших на сумму более 300 млн. рублей.

Россия просит организовать экстрадицию своего гражданина, где ему грозит тюремный срок. Но россиянин уверяет, что дело сфабриковано.

"Осуществляется политическое преследование, поскольку он является одним из соратников российского оппозиционера", - говорит адвокат подозреваемого.

Андрей обзавелся здесь семьей, супруга - гражданка Украины, оформил вид на жительство, а в Кировоградской области мужчина собирается получить гражданство нашей страны.

На российских сайтах человек с такими же данными фигурирует как мошенник. Якобы подыскивал покупателей на красную икру, а получив деньги, исчезал. Одна из доверчивых жертв отдала бизнесмену 700 тыс. рублей, а деликатес так и не получила.

Гражданин Норвегии

Геннадий Р. – родом из Мурманска, он приехал в Украину в 2013-ом, в Хмельницкой области обзавелся семьей, оформил вид на жительство и получил разрешение на иммиграцию. В 2015-ом парень записался в ряды одного из добровольческих батальонов.

"В 2015-ом освобождал Украину от сепаратистов на территории Тоненького, Опытного, Авдеевки, Песок Ясиноватского района Донецкой области. В 2016-ом выполнял боевые задачи в районе Авдеевки и Красногоровки", - говорится в справке, выданной добробатом.

Читайте также"Выдающиеся заслуги перед Украиной": Зеленский дал Канделаки украинское гражданствоВ декабре 2018-ого Геннадий решил служить дальше и обратился в военкомат, чтобы попасть в 8-ой полк специального назначения ВСУ (в Хмельницком). Но спецпроверка СБУ показала, что парень гражданин не только РФ, а и Норвегии. Этот факт он скрыл от миграционной службы. Оказалось, что за последние 4 года он 33 раза посещал страны Евросоюза по норвежскому паспорту. Геннадий выезжал из Украины ровно в те даты – в которые, согласно справке из добробата, он якобы воевал в АТО.

Карта украинца и проверка спецслужбами

Гражданство Украины получить было очень сложно, говорит адвокат Иван Либерман.

"В Украине этот вопрос решался очень долго, иногда процедура затягивалась на очень длительное время - процесс занимал больше десяти лет. Мне известны случаи, когда и 20 лет люди пытались получить гражданство Украины. И некоторые мужчины шли на то, чтобы заключать фиктивные браки с украинками, только чтобы остаться здесь. Причем, очень часто с женщинами пенсионного возраста", - говорит адвокат.

И если сейчас выдача начнет происходить по упрощенно системе: по времени она станет адекватной и разумной, будет предусматривать необходимое количество проверок и верификации (то есть проверки проверенной информации), в том числе спецслужбами, то тогда это оправданный шаг, считает Иван Либерман.

"Впрочем, правильно было бы воспользоваться опытом, который применяют в странах Евросоюза — сначала выдавать "карту украинца", как например, "карту поляка" - она позволяет получить ПМЖ в Польше по упрощенной процедуре, а через 2 года подать прошение о предоставлении гражданства. Или стоит придумать другой промежуточный статус проживания в Украине, и только после этого выдавать паспорта. Это дало бы время властям и правоохранительным органам подтвердить, что от человека не будет никаких рисков. И с таким комплексным подходом это было бы в идеале. А сейчас конечно же появился повод для дискуссии", - уверен адвокат.

Создали угрозу Европе

А вот эксперт по безопасности Сергей Шабовта говорит, что упрощенная процедура открывает ящик Пандоры.

Читайте такжеЗачем Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всего Донбасса"Решение Зеленского о выдаче гражданства, которое принято поспешно и без публичного обсуждения, свидетельствует о крайне поверхностном подходе его Офиса к очень серьезному вопросу. Как эксперт по безопасности я понимаю, что подобное упрощение по отношению к людям, большинство из которых имеют крайне сложный бэкграунд в виде преступлений, совершенных в других странах, зачастую это тяжелые маргинальные личности, и отметить их украинским гражданством — это создание проблем для собственного народа", - говорит Шабовта.

И подтверждения о том, что людей преследовали, или они где-то служили — это вещи весьма условные, отмечает эксперт. 

"Я даже боюсь, что определенные моменты будет невозможно проверить или даже восстановить. И сейчас Владимир Зеленский создал серьезную проблему для своей страны. И что самое страшное, это то, что он пошел на уступки перед маргинальной частью общества. По данным Государственной миграционной службы, гражданство Украины получили 800 человек. Это что - золотой фонд Украины? Президенту уже навязали свой сценарий мероприятий на День независимости и много других явлений, связанных с радикальными элементами. И часть из тех, по ком приняты решения о гражданстве, находятся в этой массе. И я абсолютно убежден, что это удар в спину собственному народу. И эта тема сейчас трусливо замалчивается со стороны правоохранительных органов, и тех структур, которые просто обязаны были бы бить тревогу и говорить об этом явлении, как о проблеме", - говорит Шабовта.

Украина, считает эксперт, рискует стать трамплином для выезда в страны ЕС, с которыми у нас действует безвиз.

"У нас очень дешево продается гражданство — пару лет назад было открыто производство по одному из сотрудников миграционной службы. Речь была о кавказском элементе, а стоимость услуги оценили в в $3 тыс. - и человек был легализирован. И это очевидная угроза для Европы. Пока не ясно, какой будет их реакция. Но натурализованные преступники из разных стран сейчас могут появиться в ЕС с украинскими паспортами. И для Европы мы станем транзитом преступников и сложных людей, которые могли проходить подготовку к участию в боевых действиях", - говорит Шабовта.

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гражданство Владимир Зеленский граждане РФ Иван Либерман
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