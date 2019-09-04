Рябошапка обезглавил прокуратуры четырех областей

В ведомстве уточнили, что именно на этих глав жаловались люди в регионах.
Новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил с должностей прокуроров четырех областей.
Лишились глав прокуратуры в Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областях, сказано в пресс-службе ГПУ.
В Черкасской области увольнение Олега Жученко связано с жалобами на работу прокурора в области, в Житомирской - ненадлежащая работа Любомира Вийтовича по противодействию нелегальной добыче янтаря.
Ранее Рябошапка рассказал, какие задачи в первую очередь решит новая Генпрокуратура.
Отметим, до этого Руслан Рябошапка уволил Анатолия Матиоса с поста главного военного прокурора. Также эксперт рассказал, как Рябошапка будет проводить чистку в Генпрокуратуре.