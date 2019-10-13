"Это диагноз": Комаровский возмутился из-за пресс-марафона Зеленского

Евгений Комаровский / Скриншот

Во время 14-часового пресс-марафона президента Владимира Зеленского журналисты не задали ему ни одного вопроса по актуальным социальным вопросам, заявил известный врач Евгений Комаровский.

При этом он сослался на опубликованный полный список вопросов к президенту, озвученных в ходе пресс-марафона.

"Появилась возможность для анализа, как следствие хочется выть и ругаться матом. Так вот. Я сейчас перечислю слова, которых не было ни в одном вопросе. НИ В ОДНОМ. Итак: врач, учитель, ребенок, спорт, школа, инвалидность, больной, аптека, лекарство, боль, больница, трансплантация, медицина, театр, музыка, искусство, книга, хоспис, реабилитация, пенсионер", – подчеркнул медик в Facebook.

Комаровский добавил, что слова "дети" и "семья" прозвучали лишь в контексте детей самого Зеленского.

"При этом Трампа вспомнили минимум 25 раз. Это диагноз журналистике. Главное, чтоб вы не заразили президента. Именно медицина, сомнительное будущее детей и беззаконие везде – формируют у подавляющего большинства украинцев постоянно присутствующее ощущение опасности. Кто там у нас главный по национальной безопасности?" – указал известный врач.

В комментарии под своим сообщением он ответил на утверждение о том, что все эти вопросы касаются сфер деятельности профильных министерств и ведомств.

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"Пара слов, с учетом мнения о том, что, дескать, все эти слова к профильным министерствам. Именно медицина, сомнительное будущее детей и беззаконие везде - формируют у подавляющего большинства украинцев постоянно присутствующее ощущение опасности. Кто там у нас главный по национальной безопасности?", - резюмировал Комаровский.

Напомним, пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского побил мировой рекорд и стал самой продолжительной пресс-конференцией из всех, которые когда-либо проводились в истории.