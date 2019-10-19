Дело Гладковского: суд перенес заседание по избранию меры пресечения

Прокуратура просит суд арестовать Гладковского с альтернативой залога в размере 100 млн гривен / Фото: Lb.ua

18 октября Высший антикоррупционный суд Украины начал избирать меру пресечения для экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которого накануне задержали по обвинению подозрении в злоупотреблении властью и в декларировании недостоверной информации.

Впоследствии по ходатойству стороны защиты ВАКС огласил перерыв в судебном заседании, передает РБК-Украина. Прокуроры против объявления перерыва не возражали.

"Учитывая то, что сегодня с 10:00 до 12:00 в этом помещении не будет света, суд объявляет, учитывая позицию участников судебного заседания, перерыв до 12:00 19 октября 2019", - сказал судья.

Стоит отметить, что в ходе судебного заседания нардепы от Европейской солидарности Ростислав Павленко и Максим Саврасов выразили готовность взять на поруки экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

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Напомним, ранее бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому сообщили о подозрении. Прокуратура просит суд арестовать Гладковского с альтернативой залога в размере 100 млн гривен.

Как сообщал Главред, 17 октября детективы НАБУ в Киеве задержали Олега Гладковского.