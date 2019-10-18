"Ужасная ночь в карцере": начался суд над Гладковским

В Киеве 18 октября Высшим антикоррупционным судом Украины избирается мера пресечения экс-заместителю секретаря СНБО, которого накануне задержали по обвинению подозрении в злоупотреблении властью и в декларировании недостоверной информации.

Журналистам 24 канала Гладковский перед началом заседания пожаловался, что сейчас должен быть в Брюсселе и за последние три года выезжал из Украины 260 раз, поэтому о побеге не могло быть и речи.

Арестант пожаловался, что "провел ужасную ночь в карцере". На заседание суда он шел охотно, поскольку отрицает свою вину. Гладковский утверждает, что по хищениям в оборонке по нему нет, а задержание произошло с грубыми нарушениями.

"Задержание - это тоже нарушение закона, моих прав и свобод, потому что я с три последних года 260 раз был за границей, занимался военной помощью. Только в этом году даже после освобождения я более 10 раз был за границей. 7 октября прилетел оттуда. У меня было приглашение на выставку в Брюсселе и обратные билеты. Почему меня задержали именно сейчас - не понимаю", - цитирует его издание Lb.ua.

Адвокаты считают, что прокуроры не привели в протоколе о задержании доказательства, что Гладковський мог избежать привлечения к ответственности путем бегства из страны.

Прокурор отвечает, что дело расследуется с апреля, и летом этого года было проведено несколько обысков, в том числе на предприятии, где является бенефициаром Гладковский.

"То, что мне инкриминируют, полная чушь. Дело состоит из пяти томов, где два тома - моя налоговая декларация, которую заполнял в течение трех лет. И это - основная составляющая этого дела. Еще один том - контракты между предприятием, к которому я не имел никакого отношения и влияния на его деятельность, с Министерством обороны и четвертый том - касается декларирования. И пятый том - то, что было сформулировано в сообщении о подозрении, где белое говорят черное, а на черное - белое, а остальное мы с вами сейчас послушаем и моя позиция будет такая, чтобы отстоять свою честь, достоинство и невиновность", - сказал подозреваемый.

Напомним, бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому сообщили о подозрении.

Как ранее сообщалось, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен. В них якобы замешано окружение экс-президента Петра Порошенко, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский.