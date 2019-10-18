"В театральном буфете пусто": Порошенко назвал задержание Гладковского шоу

Порошенко считает, что Гладковского задержали, чтобы показать шоу / УНИАН

Бывший президент Петр Порошенко впервые прокомментировал задержание своего соратника, экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, охарактеризовав произошедшее, как шоу.

"Еще с римских времен популисты у власти всегда управляют по принципу "хлеба и зрелищ". Когда недодают хлеба, то кормят шоу. И феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты. Но до первого антракта, когда зрители увидят, что в театральном буфете – пусто", - заявил Порошенко в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Экс-президент раскритиковал бюджет на будущий год, предложенный новым правительством. Он заявил, что обещанные зарплаты учителям по четыре тысячи долларов были предвыборной шуткой, а в бюджете урезали даже некоторые позитивные начинания минувших лет.

Новий бюджет: замість кінця епохи бідності - українців попросять вернути субсидії У Європейська Солідарність вздовж і поперек вичитали бюджет наступного року. Розуміємо, що то був жарт про зарплати вчителям в чотири тисячі доларів. Свідомий жарт перед президентськими виборами. А якщо хтось ту хохму і прийняв за чисту монету, то його проблеми. Значить, з почуттям гумору щось не так. Але з бюджету кудись поділися навіть ті скромні починання, які стартували цього та минулого року. Не буде тринадцятої пенсії, яку весною ми започаткували для пенсіонерів з найнижчими пенсіями. Не буде доплати за третю, четверту дитину і так далі. Не буде продовження програми з будівництва сільських амбулаторій і телемедицини. Не буде підвищення грошового забезпечення нашим воїнам. Зате буде тиск на ФОПи. Днями "Слуги" ощасливили народ законом про верифікацію соціальних виплат. Замість обіцяного вам зниження тарифів – зменшать кількість отримувачів субсидій. А декого навіть попросять повернути вже раніше отримані гроші – є в законі і така стаття. Ще з римських часів популісти при владі завжди керують за принципом "хліба й видовищ". Коли недодають хліба, то годують шоу. І феєричними затриманнями можна зривати оплески. Але до першого антракту, коли глядачі побачать, що в театральному буфеті – порожньо. Принаймні саме таке враження справляє бюджет. Опубликовано Петро Порошенко Пятница, 18 октября 2019 г.

Напомним, бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому сообщили о подозрении.

Как ранее сообщалось, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен. В них якобы замешано окружение экс-президента Петра Порошенко, в том числе Игорь Гладковский и Олег Гладковский.